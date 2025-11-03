Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Mendes Cabral inicia funções como presidente do INEM esta terça-feira, substituindo o militar Sérgio Janeiro que estava no cargo desde julho de 2024, anunciou o Ministério da Saúde.

“Luís Cabral e António de Eça Pinheiro iniciam funções amanhã, dia 4 de novembro, como presidente e como vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, respetivamente”, adiantou o ministério de Ana Paula Martins.

O concurso para presidente do INEM foi aberto em janeiro deste ano, mas foi interrompido devido à marcação das eleições antecipadas de maio, mantendo-se no cargo Sérgio Janeiro, que tinha sido nomeado em julho de 2024 em regime de substituição por 60 dias.

Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente, a designação para cargos de direção superior não pode ocorrer entre a convocação de eleições para a Assembleia da República e a investidura parlamentar do novo Governo.

O processo para a escolha do novo presidente do INEM abriu em 6 de janeiro e terminou no dia 19 do mesmo mês, depois de um primeiro concurso que não teve candidatos suficientes.

Especialista em medicina de urgência e emergência, Luís Mendes Cabral, 46 anos, era até agora diretor clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, onde também era médico regulador e formador.

Integrava a equipa de evacuações aéreas no Hospital do Divino Espírito Santo, na Ilha Terceira, foi anestesiologista em vários hospitais do continente e dos Açores e assumiu as funções de secretário regional da Saúde do Governo socialista dos Açores entre 2012 e 2016.

Também foi médico do serviço de helitransporte do INEM e médico regulador do centro de orientação de doentes urgentes (CODU) do instituto.

