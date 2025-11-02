Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nove pessoas estão a ser tratadas por ferimentos graves após uma série de esfaqueamentos num comboio perto de Cambridge, no leste de Inglaterra, no sábado, e dois homens foram detidos no que o primeiro-ministro Keir Starmer classificou como um "incidente terrível".

"Estamos a conduzir investigações urgentes para apurar o que aconteceu, e pode demorar algum tempo até que possamos confirmar qualquer informação adicional", disse o superintendente-chefe da polícia, Chris Casey. "Nesta fase inicial, não seria apropriado especular sobre as causas do incidente".

A polícia de Cambridgeshire informou que os agentes armados compareceram no local após terem sido chamados à estação de Huntingdon às 19h39 de sábado. “Os polícias armados compareceram no local e o comboio foi parado em Huntingdon, onde dois homens foram detidos”, disse a polícia.

O serviço de ambulâncias do Leste de Inglaterra mobilizou uma “resposta em grande escala” para o incidente. Um porta-voz afirmou que várias ambulâncias, comandantes táticos e a equipa de resposta a áreas de risco estavam no local, acrescentando: “Podemos confirmar que transportámos vários doentes para o hospital”.

Uma testemunha que seguia no comboio relatou ter visto alguém a deslocar-se pelo vagão alertando os outros: “Ele tem uma faca, fui esfaqueado”.

A testemunha disse à Sky News que o homem estava “extremamente ensanguentado” e que, quando o comboio parou, “estava praticamente no chão”.

“Essa pessoa acabou por desmaiar no chão. Foi levada para uma ambulância quase imediatamente”, disse.

A polícia informou que o ataque ocorreu no comboio das 18h25, que fazia o percurso de Doncaster para a estação de London King’s Cross, pouco depois da partida do comboio da LNER da estação de Peterborough.