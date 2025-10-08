Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Através das redes sociais, a flotilha indicou que, às 3h38 horas (horário de Portugal continental), oito navios militares israelitas cercaram os navios em águas internacionais e que pelo menos dois foram intercetados, sendo que, por volta das 4h00, também o veleiro Milad foi atacado e intercetado.

"O exército israelita não tem jurisdição legal em águas internacionais. A nossa flotilha não representa qualquer ameaça. Estamos a transportar ajuda vital no valor de mais de 110 mil dólares [cerca de 94 mil euros] em medicamentos, equipamento respiratório e suplementos nutricionais para os hospitais de Gaza", referiu a iniciativa.

A flotilha, com uma tripulação de cerca de 140 pessoas, já esperava que os navios fossem intercetados no Mediterrâneo, tal como aconteceu com a flotilha Global Sumud, que zarpou quase um mês antes da Freedom Flotilla.