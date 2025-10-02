Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A frota integra oito veleiros do coletivo “Thousand Madleens to Gaza”, que zarparam no sábado de Catânia, no sul de Itália, e o navio de passageiros “Conscience”, pertencente à Freedom Flotilla, que partiu de Otranto com 92 tripulantes. Entre estes encontram-se sete cidadãos espanhóis, não sendo ainda conhecidas as nacionalidades restantes.

De acordo com o rastreamento naval ativado pelos organizadores, os veleiros encontram-se atualmente a sul da ilha grega de Creta, enquanto o “Conscience” segue mais atrás, junto à península do Peloponeso.

Em declarações à agência EFE, os organizadores reiteraram que o objetivo da missão é “seguir para Gaza para romper o bloqueio” imposto por Israel à Faixa.

