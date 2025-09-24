Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma nova estátua foi colocada no National Mall, em Washington DC, avança o The Guardian. A escultura em bronze representa dois homens a brincar, sorrindo amplamente e de mãos dadas, cada um com um pé levantado em gesto de alegria.

Uma placa na base da obra indica: “Celebramos o vínculo duradouro entre o Presidente Donald J. Trump e o seu ‘amigo mais próximo’, Jeffrey Epstein”. Um licenciamento do National Park Service permite que a estátua permaneça no local até às 20h de domingo.

O autor da escultura permanece desconhecido, mas a obra apresenta semelhanças artísticas e temáticas com outras criações recentes críticas do presidente. No passado, esculturas no National Mall já prestaram tributos irónicos a Trump, incluindo uma estátua intitulada “Dictator Approved”, que mostra um polegar dourado a esmagar a coroa da Estátua da Liberdade, acompanhada de citações líderes como Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, Kim Jong-un e Viktor Orbán a elogiar Donald Trump.

A nova escultura destaca a relação passada de Trump com Jeffrey Epstein, um tema que tem sido particularmente controverso.

Uma alegada carta de Trump incluída no livro do 50.º aniversário de Epstein apresenta um desenho de um tronco feminino nu e afirma que os dois tinham “certas coisas em comum” e que “os enigmas nunca envelhecem”. Trump não é a única figura conhecida mencionada nos registos de aniversários e de voos de Epstein, que incluem nomes como o ex-presidente Bill Clinton e o advogado Alan Dershowitz.

Excertos da carta foram reproduzidos nas placas da estátua: uma sob os pés de Trump, outra sob os de Epstein e uma terceira dedicada ao “Mês da Amizade”, com duas mãos estendidas a formar um coração.

O presidente reagiu de forma crítica à obra. Um comunicado da Casa Branca referiu: “Os liberais são livres de desperdiçar o seu dinheiro como quiserem – mas não é notícia que Epstein conheceu Donald Trump, porque Donald Trump expulsou Epstein do seu clube por ser um indivíduo repugnante.”

