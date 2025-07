De 4 a 6 de julho, a música, a arte, o bem-estar e a natureza voltam a cruzar-se numa celebração única e multigeracional, num ambiente pensado para todos - dos mais pequenos aos amantes de música eletrónica.

Com uma programação eclética, o cartaz de 2025 junta grandes nomes internacionais como Carl Craig B2B Moodymann, Kerri Chandler, Chris Stussy, Hercules & Love Affair, Chloé Caillet e Christian Löffler, a sete artistas portugueses em destaque, entre eles Rui Vargas, Xinobi, Diana Oliveira e Tiago Carvalho.

Este ano, o festival aposta na cenografia e nas experiências sensoriais, garantindo uma imersão visual e artística ao longo de toda a pista de dança.

Um dos momentos altos será o pré-lançamento de um novo projeto cultural da cidade, na Mupi Gallery, resultado de uma parceria com a JCDecaux, a Porto Digital e a Galeria Urbana da Câmara Municipal do Porto, reforçando o papel do festival como plataforma de regeneração criativa do espaço público.

A área Energia ganha nova vida sob o mote "Make Your Energy Flow", com atividades centradas no bem-estar, como yoga, respiração consciente, ecstatic dance, meditação e terapias sonoras, nas manhãs de sábado e domingo.

Já o espaço Kids reforça o compromisso com a inclusão familiar, com oficinas artísticas, yoga em família e jogos educativos.

Os bilhetes diários custam entre os 35€ e os 50€ e o passe de três dias custa 85€.

As crianças até aos 12 anos, acompanhadas pelos pais, podem entrar gratuitamente.