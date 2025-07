O programa “Impactful entrepreneurship for inclusion and diversity in Africa” visa fomentar os setores agroalimentar e informático, dirigido a jovens com "competências técnicas e o desenvolvimento de soft skills para negociar, liderar equipas ou resolver conflitos", explicam, em comunicado.

Espera-se a integração de cerca de 45 jovens entre os 14 e os 18 anos, desafiados a aprender a transformar ideias simples em pequenos negócios na zona do Dundo e em Luena, no nordeste de Angola. Estas são zonas marcadas por uma enorme vulnerabilidade económica, que resulta da exploração desenfreada de diamantes e com principal impacto nos direitos das crianças.

As aulas vão debruçar-se na capacitação técnica de empreendedorismo, no desenvolvimento de competências interpessoais essenciais como a comunicação, a integridade, a resiliência, o trabalho em equipa e princípios de tomada de decisão.

No final das dez ações de capacitação previstas até 2027, espera-se que os participantes sejam capazes de desenvolver um negócio desde o início: elaborar orçamentos, planear a produção, definir preços, negociar com parceiros e apresentar ideias com clareza.

Fora das sessões, os encontros semanais na sede da USEPHA, no Dundo, traduzem-se em momentos de convívio complementar à formação e indispensáveis para a adoção das 'soft skills', exploradas durante o curso. Procura-se também o domínio das ferramentas informáticas e utilização estratégica das redes sociais.

"O objetivo é empoderar estes adolescentes para eles alcançarem a sua plena autonomia e sustentabilidade financeira, rompendo ciclos geracionais de exclusão e

assumindo um papel ativo no futuro das suas comunidades", acrescenta a organização.

Renato Pereira, Associate Dean for Internationalization and Research da Iscte Business School e coordenador deste projeto, defende que o grupo "está a trabalhar com jovens com enorme potencial, criatividade e desejo de mudança, mas que vivem em contextos profundamente adversos, sem acesso a educação formal de qualidade ou a oportunidades económicas mínimas”.

A formação vai ser dada pela Iscte Business School em parceria com a USEPHA, uma ONG angolana especializada na capacitação para a gestão de micro e pequenos negócios, durante o mês de agosto.

Zonas de exploração e pobreza

Segundo Renato Pereira, “a atividade mineira, em muitos locais totalmente informal e sem regulação adequada, tem agravado fenómenos como o trabalho infantil, os casamentos forçados e o recrutamento de adolescentes por redes criminosas”.

“A nossa metodologia parte da realidade local e procura responder a necessidades concretas, de forma realista e aplicável”, afirma o Associate Dean

da Escola de Gestão do Iscte. “Focamo-nos em setores críticos, como o agroalimentar, que além de representar uma oportunidade económica, tem um

impacto direto na segurança alimentar das comunidades”.

Para o diretor, o objetivo não é apenas criar negócios, "mas fundamentalmente construir respostas enraizadas nos territórios, uma vez que a sustentabilidade

de qualquer iniciativa, sobretudo nestes contextos, depende da sua capacidade de mobilizar e empoderar as comunidades locais e de gerar confiança”.

Esse esforço passa também por envolver instituições e empresas locais, que colaborem e alimentem a vontade de desenvolver estes resultados, em última análise, ajudando a criar pontos de apoio dentro das comunidades.

“Estes jovens não serão apenas microempreendedores: podem vir a ser líderes locais, mentores e referências para os que virão a seguir”, termina.

“No essencial, esta iniciativa visa restaurar a capacidade de sonhar e de agir, mesmo em lugares onde a esperança foi esmagada por décadas de

exclusão”, conclui o docente da Iscte Business School, Renato Pereira.