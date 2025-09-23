Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O homem admitiu agora mais de uma dezena de acusações, incluindo 11 de agressão sexual agravada, recorrendo a arma como forma de ameaça, relativas a ataques a oito mulheres entre 1991 e 1993. Conhecido na altura pela imprensa como “Night Stalker” e “Moore Park Rapist”, Cameron saberá a sentença no próximo mês, segundo a BBC.

Após a detenção, a identidade de Cameron esteve inicialmente protegida por um embargo de comunicação, que foi levantado três meses depois. Dos 36 crimes de que foi acusado, declarou-se culpado de 13, nove foram retirados e os restantes 14 serão considerados na sentença. Estes incluem múltiplas acusações de agressão indecente, agressão sexual agravada e detenção de pessoa para vantagem.

Segundo relatos da imprensa da época, as vítimas eram principalmente mulheres asiáticas, com idades entre os 17 e os 45 anos. Cameron, que sabia algumas frases básicas em cantonês, atraía as vítimas perto de estações de comboio com ofertas de empregos falsos e, posteriormente, atacava-as à noite sob ameaça de faca. O primeiro ataque registado foi em abril de 1991, no subúrbio de Strathfield, na zona interior-oeste de Sydney, seguindo-se outros em Moore Park, nos subúrbios do leste.

Durante os procedimentos judiciais, uma das vítimas participou através de ligação remota, relatando o trauma que sofreu décadas antes. A sentença de Cameron será conhecida no próximo mês, e todas as acusações pendentes serão levadas em consideração.