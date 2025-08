Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma onda de mau tempo varreu o leste da Austrália este fim de semana, e provocou o maior nevão de décadas em várias localidades da Nova Gales do Sul e deixou milhares de casas sem eletricidade. De acordo com as autoridades, foram registados mais de 1.455 incidentes em consequência das condições meteorológicas extremas.

Segundo a meteorologista Miriam Bradbury, do instituto meteorológico australiano, citada pela Sky News, chegaram a cair até 40 centímetros de neve no norte da Nova Gales do Sul — a maior acumulação desde meados da década de 1980. Também o estado vizinho de Queensland assistiu a neve pela primeira vez em dez anos.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram campos de golfe e jardins cobertos de branco em localidades como Armidale e Guyra, pintando uma paisagem invulgar para esta altura do ano.

O mau tempo também provocou mais de 100 veículos retidos em estradas principais e cortes de eletricidade em dezenas de milhares de habitações, indicou o Serviço de Emergência do Estado de Nova Gales do Sul.

As autoridades continuam ainda à procura de uma mulher de 26 anos que desapareceu depois de o carro onde seguia ter tentado atravessar uma zona inundada no Hunter Valley. A condutora, de 27 anos, foi resgatada sem ferimentos. A operação de busca deverá continuar esta segunda-feira.

Apesar das chuvas terem diminuído este domingo, algumas regiões do norte de Nova Gales do Sul foram aconselhadas a evacuar devido ao risco de inundações, especialmente em zonas baixas como Gunnedah e Raymond Terrace. Mantém-se também um aviso meteorológico de nível amarelo para queda de neve até às 2h da manhã de terça-feira na região de Northern Tablelands.

A meteorologista Miriam Bradbury sublinha ao canal britânico que, embora o clima na Austrália se tenha tornado mais volátil devido às alterações climáticas, este evento é particularmente incomum. “O que torna este episódio diferente é não só a quantidade de neve, mas também a sua extensão geográfica, cobrindo uma grande parte do planalto norte”, explicou.