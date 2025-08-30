Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Indemnização em caso de atraso

De acordo com o Regulamento n.º 261/2004 da União Europeia, citado pela SIC Notícias, os passageiros podem solicitar indemnização sempre que a chegada ao destino final ultrapasse três horas de atraso.

Os valores variam consoante a distância da viagem:

Até 1.500 km → 250€

Mais de 1.500 km no Espaço Económico Europeu (EEE) → 400€

Entre 1.501 km e 3.500 km fora do EEE → 400€

Mais de 3.500 km fora do EEE → 300€ (atraso entre 3 e 4 horas) ou 600€ (atraso superior a 4 horas)

Indemnização em caso de cancelamento

Se a companhia aérea cancelar o voo, só fica dispensada de pagar indemnização caso avise os passageiros com pelo menos 14 dias de antecedência.

Dependendo do prazo e das alternativas oferecidas, aplicam-se diferentes regras:

Aviso entre 7 e 14 dias antes: o voo alternativo deve partir até 2h antes e chegar até 4h depois do horário inicial.

Aviso com menos de 7 dias: a partida deve ser até 1h antes e a chegada até 2h depois.

Caso estas condições não sejam cumpridas, o passageiro pode reclamar indemnização, que varia entre 125€ e 600€, dependendo da distância e do tempo de espera.

Exceções

As companhias aéreas não são obrigadas a pagar indemnização quando o atraso ou cancelamento resulta de circunstâncias extraordinárias, como:

Más condições meteorológicas

Problemas de segurança

Greves externas (controladores aéreos, segurança do aeroporto, assistência em terra)

No entanto, se a greve for da própria companhia aérea, os passageiros mantêm o direito à compensação.

Direitos adicionais de apoio

Mesmo em situações de circunstâncias extraordinárias, as companhias devem oferecer assistência gratuita em atrasos superiores a duas horas, incluindo:

Refeições e bebidas

Comunicação (telefone ou internet)

Transporte e alojamento, se necessário

O passageiro também pode optar por pedir o reembolso do bilhete, caso não aceite a alternativa oferecida.

Como reclamar

O primeiro passo é contactar diretamente a companhia aérea, que tem seis semanas para responder.

Se a resposta não for satisfatória ou o prazo não for cumprido, pode apresentar queixa junto da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil).

Existem ainda empresas especializadas em ajudar os passageiros a obter indemnizações por voos atrasados, cancelados ou sobrelotados.

Os Estados-membros da União Europeia já chegaram a um acordo para alterar as regras das compensações financeiras. A proposta ainda precisa de aprovação pelo Parlamento Europeu e está a gerar debate entre consumidores e companhias aéreas.