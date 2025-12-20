Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Seis distritos de Portugal Continental estão este sábado sob aviso laranja e quatro sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve até domingo de manhã, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Guarda, Castelo Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Viseu estão em aviso laranja, o segundo mais grave na escala do instituto, durante diferentes períodos entre sábado à tarde e domingo de manhã.

O aviso amarelo, o terceiro mais alto na escala do IPMA, abrange Porto, Bragança, Aveiro e Coimbra, também até domingo. Para todos os distritos com aviso, a queda de neve poderá causar estradas condicionadas ou interditas, danos em árvores ou estruturas e perturbações no abastecimento local.

Na segunda-feira, 22 de dezembro, seis distritos terão aviso amarelo devido à neve: Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo de manhã, e Guarda e Castelo Branco à tarde.

O IPMA prevê que Portugal Continental será afetado por uma massa de ar polar marítima, com neve a cotas cada vez mais baixas e temperaturas próximas ou abaixo de 0°C no interior Norte e Centro. A cota da neve poderá descer até 600 metros e acumulações de 5 a 15 centímetros são esperadas em várias serras, podendo superar os 20 a 30 centímetros nos pontos mais altos, como Serra da Estrela, Gerês, Larouco, Alvão/Marão e Montemuro.

