Donald Trump incentivou os seus colegas republicanos no Congresso a votar a favor da libertação de documentos ligados a Jeffrey Epstein, numa mudança significativa em relação à sua posição anterior, refere o The Guardian.

A declaração de Trump surgiu através de uma publicação na sua plataforma Truth Social, na sequência de comentários do presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, que considerou que uma votação sobre a divulgação dos documentos do Departamento de Justiça poderia ajudar a esclarecer alegações de que Trump estaria envolvido nos casos associados a Epstein.

Na publicação, Trump afirmou: "Os republicanos da Câmara devem votar para libertar os ficheiros Epstein, porque não temos nada a esconder. E é tempo de superar este embuste Democrata perpetrado por lunáticos da Esquerda Radical, com o intuito de desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano, incluindo a nossa recente vitória no ‘Shutdown’ Democrata".

Embora Trump e Epstein tenham sido fotografados juntos há décadas, o presidente tem afirmado que os dois se afastaram antes das condenações de Epstein. E-mails divulgados na semana passada por um comité da Câmara revelaram que o financista, que morreu por suicídio na prisão em 2019, acreditava que Trump “sabia das raparigas”, embora não estivesse claro o significado exato dessa frase.

Recentemente, Trump descreveu os ficheiros de Epstein como uma campanha de difamação Democrata, mas instruiu o Departamento de Justiça a investigar ligações de destacados políticos Democratas a Epstein. Esta ação gerou críticas, com alguns a acusar Trump de tentar ocultar detalhes do caso — alegação que o presidente nega. A posição de Trump tem dividido o Partido Republicano, tradicionalmente leal ao presidente.

Trump reforçou a sua posição na plataforma Truth Social. "O Comité de Supervisão da Câmara pode ter tudo o que está legalmente autorizado a obter, NÃO ME INTERESSA! O que me interessa é que os republicanos voltem a concentrar-se, que é na Economia, na ‘Acessibilidade’", escreveu.

No domingo, o congressista republicano Thomas Massie questionou Trump sobre se estaria a fazer um “último esforço” para impedir a divulgação integral dos ficheiros Epstein, ao ordenar uma nova investigação. Massie e o congressista democrata Ro Khanna, que lideram a iniciativa bipartidária para tornar públicos todos os ficheiros detidos pelo governo, manifestaram preocupação com as recentes ações da Casa Branca.

No programa This Week, da ABC, Massie criticou Trump por ter instruído a procuradora-geral Pam Bondi na sexta-feira a examinar Democratas com ligações a Epstein.

Na mesma semana, Trump retirou o seu apoio à congressista Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, uma das suas apoiantes mais fiéis, após críticas de Greene a certas políticas republicanas, incluindo a gestão dos ficheiros Epstein.

Khanna, que foi um dos primeiros a propor a petição para a votação sobre a divulgação dos documentos, afirmou que esperava que mais de 40 republicanos votassem a favor. A maioria republicana na Câmara dos Representantes, com 219 lugares contra 214 dos Democratas, torna provável a aprovação da medida.

