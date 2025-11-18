Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Da parte do presidente dos EUA, Donald Trump, apesar de ter passado vários meses a tentar travar a sua divulgação pública, este domingo pediu que os republicanos votassem a favor.

"Os republicanos da Câmara [dos Representantes] devem votar a favor da divulgação dos arquivos de Epstein porque não temos nada a esconder, e é hora de superar esse embuste democrata perpetrado por lunáticos da esquerda radical para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

Ainda hoje, quando perguntado pela ABC News sobre os ficheiros e porque não os libertava antes do Congresso, Trump acusou o repórter de ser "terrível" e que deviam revogar a licença de transmissão do canal: "Não tenho nada a ver com o Jeffrey Epstein".

A decisão de Trump surgiu depois de ter vindo a público que o agora presidente dos EUA "sabia das raparigas", numa referência às adolescentes abusadas pelo bilionário que se suicidou na prisão, em 2019, enquanto aguardava para ser julgado por abuso sexual e tráfico de menores.

Recorde-se que Trump foi amigo de Epstein, tendo privado com ele durante décadas. O projeto de lei foi aprovado por 427 votos, com um único voto contra do deputado republicano Clay Higgins.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.