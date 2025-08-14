Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sublinha ainda que seria um grande erro prever o resultado das negociações de alto nível entre a Rússia e os EUA.

Anteriormente, o Kremlin disse que o programa para a reunião foi acordado, com uma reunião individual a ser realizada entre os dois líderes.

Entretanto, a secretária de imprensa Karoline Leavitt também já disse à Fox News que os EUA têm muitas ferramentas para ajudar a pôr fim à guerra.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Ontem, Trump ameaçou "consequências severas" se Putin não concordar com a paz na Ucrânia e, embora não tenha especificado quais seriam as consequências, alertou sobre sanções económicas caso a reunião de amanhã não seja frutífera.

Recorde-se que a cimeira de sexta-feira entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, vai realizar-se na base militar de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca, confirmou a Casa Branca (presidência).

O anúncio sobre o local da reunião bilateral para discutir as tréguas na Ucrânia confirmou a informação divulgada inicialmente pelo jornal The Washington Post, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O enclave militar localizada no norte de Anchorage é considerada o único local no Alasca que cumpre os requisitos de segurança para uma reunião da magnitude da que vai ocorrer na sexta-feira.

Trump considerou “muito respeitosa” a deslocação do homólogo russo aos Estados Unidos na sexta-feira.

Trata-se da segunda cimeira entre os dois líderes, depois do encontro de Helsínquia, em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump como chefe de Estado.