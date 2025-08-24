Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa entrevista à emissora pública Rossya, citada pela agência France-Presse (AFP), no Notícias ao Minuto, Serguei Lavrov disse: "Eles estão apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações".

O diplomata criticou ainda a postura do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando que este "teima, impõe condições e exige, a qualquer custo, um encontro imediato" com o homólogo russo, Vladimir Putin.

Questionado sobre as ameaças ocidentais de sancionar a Rússia caso não haja negociações, Lavrov considerou-as "uma tentativa de violar o processo iniciado pelos presidentes Putin e [Donald] Trump, que trouxe resultados muito bons".

"Esperamos que essas tentativas fracassem", disse.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Os esforços de mediação liderados por Trump incluíram uma cimeira com Putin, a 15 de agosto, no Alasca, e um encontro com Zelensky e os aliados europeus da Ucrânia, três dias depois, em Washington.

Apesar destes contactos, as posições de Moscovo e Kiev mantêm-se divergentes, com a Rússia a controlar atualmente cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia, e a Ucrânia a recusar qualquer cedência, exigindo a reposição das fronteiras de 1991.