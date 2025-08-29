Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump revogou, na quinta-feira, a proteção dos Serviços Secretos atribuída à antiga vice-presidente Kamala Harris. A carta, intitulada "Memorando para o Secretário de Segurança Interna" e datada do mesmo dia, especifica que a medida entra em vigor a partir de 1 de setembro de 2025, diz a CNN.

A legislação federal garante proteção vitalícia aos ex-presidentes dos Estados Unidos. No caso de ex-vice-presidentes, a lei estipula um período de seis meses de proteção após a saída do cargo. Este período terminou a 21 de julho.

Contudo, Harris beneficiava de uma extensão de um ano, concedida por uma diretiva – até agora não divulgada – assinada por Joe Biden pouco antes de deixar a presidência, segundo várias fontes com conhecimento da situação. Foi precisamente esta extensão que Trump anulou na sua comunicação oficial.

A decisão de Trump acontece num momento em que Harris se prepara para uma tour de lançamento de “107 Days”, a sua nova autobiografia sobre a breve candidatura presidencial, cuja publicação está prevista para 23 de setembro. Esta agenda colocará Harris novamente no centro das atenções públicas, algo que não acontecia com frequência desde que deixou o cargo, tendo participado em poucos eventos públicos.

Fontes próximas à gestão da segurança de Harris referem que, enquanto vice-presidente, enfrentava riscos particulares por ser a primeira mulher e primeira mulher negra no cargo. Estes riscos intensificaram-se quando se tornou candidata à presidência e permaneceram elevados nos meses seguintes, num período em que as emoções relacionadas com a eleição ainda eram fortes.