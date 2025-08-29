Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com El País, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se este fim de semana, em Copenhaga, para discutir a ajuda militar à Ucrânia e o reforço das medidas contra Moscovo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou o ataque como “mais um lembrete sombrio do que está em jogo”, sublinhando que os 27 pretendem acelerar o processo sancionatório.

De acordo com o El País, a reunião deverá centrar-se não só no 19.º pacote de sanções — que poderá incluir penalizações adicionais contra a chamada “frota fantasma” usada para transportar ilegalmente petróleo russo — mas também em medidas secundárias dirigidas a países que ajudam Moscovo a contornar as restrições já em vigor.

Outra questão em debate será o destino dos cerca de 300 mil milhões de euros de ativos russos congelados na UE. Parte dos fundos já está a ser usada para financiar o esforço de guerra ucraniano através dos juros gerados, mas cresce a pressão para que o capital em si seja canalizado para a defesa e reconstrução da Ucrânia. Países como Espanha apoiam a medida, enquanto outros, como a Bélgica, receiam as implicações legais e diplomáticas.

Enquanto decorrem as conversações, Von der Leyen prepara-se para iniciar uma visita a sete Estados vizinhos da Rússia, incluindo Letónia, Finlândia, Estónia e Polónia, para reforçar a solidariedade europeia e promover a criação de uma indústria de defesa comum.