Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estes são alguns dos recursos que também estão em causa na invasão da Ucrânia. Especialistas alertam à CNN, contudo, que explorar esses recursos será muito mais difícil do que o petróleo. A quantidade e viabilidade económica de minerais e terras raras na Venezuela é incerta, e regiões ricas em minérios enfrentam guerrilha, grupos armados e mineração ilegal, além de impactos ambientais significativos.

Mesmo que os EUA conseguissem extrair terras raras do país, grande parte do processamento atualmente depende da China, que domina mais de 90% do refinamento global devido a décadas de subsídios, expansão industrial e regulamentação ambiental flexível. Essa dependência tem sido um ponto de tensão nas relações comerciais entre EUA e China.

Entre os minerais críticos para os EUA estão alumínio, cobalto, cobre, chumbo, níquel e 15 elementos de terras raras, como cério, neodímio e samário, essenciais para tecnologias do dia a dia e equipamentos militares. Apesar de serem relativamente abundantes na crosta terrestre, a extração e o refinamento são complexos e demorados.

Quanto à Venezuela, não existe informação confiável sobre a extensão das reservas devido a décadas de governação de Chávez e Maduro. Sabe-se, porém, que o país possui depósitos de coltan, bauxita e outros minerais críticos, mas fatores como informações geológicas insuficientes, mão de obra pouco qualificada, crime organizado, falta de investimento e instabilidade política tornam difícil qualquer exploração significativa.