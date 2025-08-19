A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve uma mulher de 61 anos suspeita de ter provocado um incêndio florestal no concelho de Vila Real.
O fogo, que deflagrou na manhã de 18 de agosto, consumiu uma área de mato, pinheiro-bravo e carvalho.
Segundo a PJ, o incêndio colocou em perigo não apenas a mancha florestal, mas também alguns prédios urbanos próximos, de valor consideravelmente elevado. As chamas acabaram, contudo, por ser travadas graças à rápida deteção e à intervenção dos bombeiros.
A detida será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
