O fogo, que deflagrou na manhã de 18 de agosto, consumiu uma área de mato, pinheiro-bravo e carvalho.

Segundo a PJ, o incêndio colocou em perigo não apenas a mancha florestal, mas também alguns prédios urbanos próximos, de valor consideravelmente elevado. As chamas acabaram, contudo, por ser travadas graças à rápida deteção e à intervenção dos bombeiros.

A detida será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.