Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real são os distritos sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), desde as 18h54 de hoje até às 18h00 de sexta-feira, por “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

No caso de Bragança, Guarda e Vila Real, junta-se o aviso de “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, que poderão ser de granizo, acompanhados de rajadas convectivas” de vento.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para sexta-feira, em Portugal continental, temperaturas máximas de 39 graus em Beja, 37 em Évora e Castelo Branco, 36 em Bragança e Portalegre, e 35 em Évora e Vila Real.