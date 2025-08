Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Antes de ser Diretor geral do FC Porto foi jogador do clube e numa entrevista contou como motivou a equipa no balneário para dar a volta ao resultado num jogo da Superliga com o Belenenses.

No fim da primeira parte, os dragões estavam a perder 2-0 contra a equipa de Belém O capitão Jorge Costa relata que a equipa estava muito apática e aproveitou para os “acordar”.

No intervalo falou com a equipa e diz ter sido das vezes em que foi mais agressivo., mas saiu-lhe de forma natural.

Descreve também que o treinador na altura, José Mourinho, entrou no balneário e deixou-o falar- No final, apenas substituiu alguns jogadores.

José Mourinho, que teve oportunidade de contar a mesma história, diz que Jorge Costa fez o “trabalho sujo” por ele e que quando há um capitão que é também líder, a equipa está um passo à frente

O resultado acabou por ficar 3-2, com dois golos de Jorge Costa, algo que José Mourinho confirma que nunca tinha acontecido.

Em resposta à pergunta do jornalista se também se “acordou” a ele entre risos, o ex-jogador do FC Porto retorquiu “enganei-me”.

Jorge Costa, morreu esta terça-feira, aos 53 anos vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Nascido no Porto a 14 de outubro de 1971, Jorge Costa representou o FC Porto durante 13 épocas, depois de passagens pelo FC Penafiel e Marítimo. Com 305 jogos na Primeira Liga, foi capitão dos azuis e brancos em várias temporadas, conquistando oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça Intercontinental. Ainda ao serviço da Seleção, sagrou-se Campeão do Mundo de Sub-20 em 1992.

Após terminar a carreira como jogador em 2005/06, iniciou um percurso como treinador que passou por clubes como SC Braga, SC Olhanense, Académica, FC Paços de Ferreira, FC Arouca, SC Farense, Académico de Viseu e AFS, além de experiências internacionais na Roménia, Chipre, Gabão, Tunísia, França e Índia. Regressou mais tarde ao FC Porto para integrar a estrutura diretiva.

