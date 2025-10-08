Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A líder do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua revelou que vai pagar todos os custos da viagem de regresso a Portugal, proveniente de Israel, onde foi detida na semana passada quando fazia parte da flotilha humanitária que tinha Gaza como destino. Apesar de salientar ir pagar o seu bilhete, Mortágua deixou críticas ao governo português.

"O destino era Gaza. Não era Israel, para onde fomos levados ilegalmente. O Governo decidiu imputar o custo a quem levava ajuda humanitária contra o genocídio. Um Governo decente mandaria a fatura ao genocida. Pagarei o bilhete, comprando a prova de que há ministros sem espinha", escreveu a deputada na rede social X.

Refira-se que em Espanha, o Governo local decidiu não cobrar qualquer custo aos 49 ativistas que estiveram detidos por Israel.

