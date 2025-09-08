Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi confirmada pelos Supertramp nas redes sociais. A banda recorda que Rick Davies nasceu em Swindon, Inglaterra, em 1944, e que o amor pela música" começou na infância, ao ouvir «Drummin' Man», de Gene Krupa, que se transformou numa paixão ao longo da vida pelo jazz, blues e rock'n'roll".

"Como coautor, juntamente com o seu parceiro Roger Hodgson, ele foi a voz e o pianista por trás das canções mais icónicas do Supertramp, deixando uma marca indelével na história da música rock. A sua voz cheia de alma e o seu toque inconfundível no Wurlitzer tornaram-se o coração do som da banda", pode ler-se.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"Para além do palco, Rick era conhecido pela sua cordialidade, resiliência e devoção à sua esposa Sue, com quem partilhou mais de cinco décadas. Depois de enfrentar sérios problemas de saúde, que o impediram de continuar em digressão com os Supertramp, gostava de se apresentar com os seus amigos da sua cidade natal como Ricky and the Rockets", diz ainda a banda.

"A música e o legado de Rick continuam a inspirar muitos e são prova de que grandes canções nunca morrem, vivem para sempre", remata o grupo.