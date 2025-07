Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova bebida, batizada Pepsi Prebiotic Cola, será apresentada oficialmente em novembro, com um lançamento inicial online durante a Black Friday. Chegará aos pontos de venda físicos em fevereiro de 2026, disponível nos sabores original e cereja-baunilha.

Segundo a empresa, trata-se de uma evolução natural da marca, com o objetivo de responder às novas exigências dos consumidores.

Ram Krishnan, responsável pelo portefólio de bebidas da PepsiCo nos EUA, explicou que esta aposta pretende reposicionar a marca no segmento das bebidas funcionais, inspirado no sucesso da Poppi — marca de refrigerantes prebióticos adquirida recentemente pela PepsiCo. “Queremos redefinir o conceito de refrigerante clássico para uma geração que procura algo diferente”, afirmou à CNN.

A fórmula da nova Pepsi inclui três gramas de fibras prebióticas, cinco gramas de açúcar de cana e 30 calorias por lata, mantendo-se livre de adoçantes artificiais: caraterísticas próximas da Poppi. No entanto, a nova bebida assume o sabor tradicional da Pepsi, tentando assim manter o apelo nostálgico junto dos fãs da marca.

A crise da 'cola tradicional'

A procura pelo sabor clássico de cola tem vindo a cair, e os dados mais recentes refletem essa tendência: o consumo médio mensal deste tipo de refrigerante desceu de 9,4 para 7,7 vezes por consumidor nos últimos dois anos. As versões dietéticas sofrem ainda mais: segundo Krishnan, houve uma quebra de 27% no consumo nos últimos três anos, com destaque para a geração Z, que tem vindo a afastar-se destas opções.

Apesar de a Poppi ter no seu portefólio uma versão de cola, é nas variedades frutadas que regista maior sucesso, deixando assim espaço para a Pepsi explorar um nicho específico com o novo produto.

“A verdade é que há cada vez menos marcas a manter o interesse junto de certos grupos de consumidores que estão a abandonar os refrigerantes tradicionais”, sublinhou Krishnan. A empresa espera captar a atenção de jovens que já conhecem marcas como Olipop ou Poppi, mas que nunca experimentaram Pepsi.