Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações recentes, Trump garantiu que Israel e vários países árabes já deram luz verde à proposta. "Agora, estamos apenas à espera de uma resposta do Hamas", sublinhou, deixando claro que a margem de manobra é curta.

“Pode aceitar ou não. Mas, se recusar, o desfecho será muito negativo”, afirmou o Presidente norte-americano.

Confrontado pelos jornalistas sobre a possibilidade de haver espaço para negociações adicionais, Trump respondeu de forma direta: “Muito pouco”.

Benjamin Netanyahu também ameaçou "resolver o problema pelas próprias mãos" caso o Hamas não respeite os 21 pontos estabelecidos no plano.

A comunidade internacional apoia trump

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou esta terça-feira a que todas as partes envolvidas se comprometam com o plano de paz para Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos.

“Neste momento, é fundamental que todas as partes assumam um compromisso com o acordo e com a sua aplicação”, afirmou Farhan Haq, porta-voz de Guterres, em comunicado.

O secretário-geral voltou ainda a defender um cessar-fogo imediato e duradouro, reiterando a necessidade de travar a violência de forma definitiva.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.