A sobrevivente do Holocausto Eva Schloss, meia-irmã de Anne Frank, morreu no sábado, aos 96 anos, em Londres. A informação foi tornada pública no domingo pela organização britânica Anne Frank Trust, da qual Eva Schloss era presidente honorária.

O Anne Frank Trust descreveu Eva Schloss como “uma mulher extraordinária”, destacando o seu percurso enquanto sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, educadora dedicada à memória do Holocausto e defensora incansável da compreensão, da paz e do combate ao ódio. A organização sublinhou ainda o impacto do seu trabalho ao longo de décadas, junto de várias gerações.

Eva Schloss nasceu em 1929, na Áustria. Com a ascensão do regime nazi, a sua família conseguiu fugir em 1938 para os Países Baixos, procurando refúgio em Amesterdão. Foi nessa cidade que passou a viver perto da família Frank, incluindo Anne Frank, a adolescente judia alemã que viria a tornar-se mundialmente conhecida através do diário publicado após a sua morte num campo de concentração.

Tal como aconteceu com os Frank, também a família de Eva Schloss viveu escondida para tentar escapar à perseguição nazi. No entanto, acabaria por ser descoberta pelas autoridades alemãs e deportada para o campo de concentração de Auschwitz. Eva Schloss e a mãe, Elfriede, sobreviveram ao cativeiro e foram libertadas em 1945. O pai e o irmão de Eva não sobreviveram e morreram durante o período em que estiveram detidos.

Após a libertação, Eva Schloss seguiu para Londres, onde foi estudar. A mãe permaneceu em Amesterdão e viria mais tarde a casar-se com Otto Frank, pai de Anne Frank e também sobrevivente do Holocausto. Foi este casamento que fez de Eva Schloss "meia-irmã" de Anne Frank, ligação que marcaria profundamente a forma como o seu testemunho seria mais tarde enquadrado e divulgado.

Em Londres, Eva Schloss construiu uma carreira como fotógrafa profissional, obteve a nacionalidade britânica e viveu durante muitos anos sem falar publicamente sobre a experiência traumática vivida em Auschwitz. Esse silêncio só foi quebrado em 1988, quando Londres acolheu uma exposição dedicada a Anne Frank.

