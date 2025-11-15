Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



À margem de uma visita à Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, Montenegro foi questionado por jornalistas sobre os jornalistas sobre a morte em Albufeira devido ao tornado, mas respondeu não ter ainda informações sobre o incidente.

“Não tenho informação, estive a fazer esta visita aqui à Feira Nacional do Cavalo, mas de qualquer maneira já sei que se viveram momentos muito difíceis e que terá, inclusivamente, morrido uma pessoa, que lamento, naturalmente”, afirmou o chefe do Governo.

“Temos toda a estrutura da Proteção Civil a acompanhar. Vou agora inteirar-me da dimensão da questão”, acrescentou.

