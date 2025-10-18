Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um estudo conduzido por Maria Nascimento Cunha, investigadora do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, conclui que a moda desempenha um papel decisivo na atracção de turistas mais gastadores e na dinamização das economias locais. De acordo com o Diário de Coimbra, a autora sublinha que o turismo de moda vai muito além do luxo, representando um instrumento estratégico de desenvolvimento urbano, cultural e económico.

“O turismo de moda não deve ser visto apenas como um palco para tendências. É um catalisador de desenvolvimento urbano, cultural, social e económico, capaz de transformar destinos turísticos e dar-lhes uma nova relevância”, afirmou Maria Nascimento Cunha.

Segundo dados avançados numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, os turistas que viajam para participar em semanas da moda e desfiles internacionais gastam, em média, 30% mais do que os restantes visitantes, ultrapassando os mil dólares por viagem.

Este comportamento de consumo, já identificado em estudos anteriores, ganha nova dimensão através da investigação agora conduzida, que demonstra que o turismo de moda pode ser uma estratégia de promoção sociocultural e económica para as cidades.

O estudo, baseado em inquéritos realizados a turistas em Portugal e Espanha, concluiu que conteúdos visuais de qualidade — imagens, vídeos e narrativas associadas à moda — explicam cerca de 60% do nível de envolvimento dos viajantes com os destinos.

Na prática, refere a investigadora, campanhas visuais eficazes aumentam substancialmente a probabilidade de visita. Além disso, eventos como as Paris e Milan Fashion Weeks demonstram que grandes encontros de moda podem gerar aumentos de 15% nas receitas turísticas nos meses seguintes.

“Uma comunicação visual sofisticada cria uma ligação emocional entre os turistas e as cidades”, explica a investigadora. “Quando essa ligação é criada, os visitantes não vêm apenas assistir a desfiles: prolongam a estadia, regressam mais tarde e aproveitam para conhecer o património, a cultura e a identidade local".

