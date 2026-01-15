Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Em menos de 24 horas, o legítimo dono foi identificado e a aliança devidamente entregue. Missão cumprida!", escreveu a PSP de Leiria nas redes sociais.

"O que começou como um simples achado transformou-se num exemplo bonito de espírito positivo, entreajuda e cidadania ativa e mostrou que a segurança também se constrói com proximidade, empatia e sentido de humor... e com ganhos claros para a paz doméstica", é referido.

Segundo as autoridades, "a onda de partilhas, comentários e mensagens revelou um enorme espírito de solidariedade, onde milhares de pessoas se uniram com um único objetivo: ajudar alguém a recuperar um símbolo de amor e compromisso".

O caso, que começou como um simples achado, mobilizou milhares de pessoas através de partilhas, comentários e mensagens nas redes sociais, demonstrando um forte espírito de solidariedade e cidadania ativa.

"Porque servir o cidadão também passa por estar atento aos detalhes, comunicar de forma positiva e mostrar que a segurança pode, e deve, ser humana, acessível e bem-humorada", é frisado.

Segundo as autoridades, a devolução da aliança não só devolveu o sorriso ao dono como também reforçou a confiança entre cidadãos e forças de segurança.

"Aliança devolvida, sorriso recuperado e confiança reforçada. E, ao que tudo indica… ninguém dormiu no sofá", remata a PSP.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.