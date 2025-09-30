O plano de Donald Trump para colocar um ponto final na guerra entre Israel e o Hamas, em Gaza, foi aceite por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, revelou à imprensa a proposta de cessar-fogo que Donald Trump 'ofereceu' a Netanyahu.
Eis os tópicos:
- Gaza será uma zona livre de terrorismo desradicalizada que não representa uma ameaça para os seus vizinhos;
- Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza;
- Se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelitas retirarão para a linha acordada para se prepararem para a libertação dos reféns. Durante este período, todas as operações militares, incluindo bombardeamentos aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições para a retirada completa sejam cumpridas;
- No prazo de 72 horas após Israel aceitar este acordo, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos;
- Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados a prisão perpétua, além de 1.700 residentes de Gaza que foram detidos após o 7 de Outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto. Por cada refém israelita cujos restos mortais forem libertados, Israel libertará os restos mortais de 15 residentes de Gaza falecidos;
- Assim que todos os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometam com a coexistência pacífica e a desmantelar as suas armas receberão amnistia. Os membros do Hamas que pretendam sair de Gaza receberão uma passagem segura para os países recetores;
- Após a aceitação deste acordo, toda a ajuda será enviada imediatamente para a Faixa de Gaza. No mínimo, os montantes de ajuda serão consistentes com o que estava incluído no acordo de 19 de janeiro de 2025 em relação à ajuda humanitária, incluindo a reabilitação das infraestruturas (água, eletricidade, esgotos), a reabilitação de hospitais e padarias e a entrada dos equipamentos necessários para remover escombros e abrir estradas;
- A entrada de distribuição e ajuda na Faixa de Gaza ocorrerá sem interferência de ambas as partes, através das Nações Unidas e das suas agências, e do Crescente Vermelho, para além de outras instituições internacionais não associadas de forma alguma a qualquer das partes. A abertura da passagem de Rafah em ambos os sentidos estará sujeita ao mesmo mecanismo implementado pelo acordo de 19 de janeiro de 2025;
- Gaza será governada sob a governação transitória temporária de um comité palestiniano tecnocrático e apolítico, responsável pela administração diária dos serviços públicos e municipais para a população de Gaza. Este comité será composto por palestinianos qualificados e especialistas internacionais, com supervisão e supervisão por um novo órgão internacional de transição, o "Conselho da Paz", que será liderado e presidido pelo Presidente Donald J. Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Este organismo estabelecerá a estrutura e administrará o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a Autoridade Palestiniana conclua o seu programa de reformas, tal como delineado em várias propostas, incluindo o plano de paz do Presidente Trump em 2020 e a proposta franco-saudita, e possa retomar o controlo de Gaza de forma segura e eficaz. Este organismo recorrerá aos melhores padrões internacionais para criar uma governação moderna e eficiente que sirva o povo de Gaza e seja propícia à atração de investimento;
- Um plano de desenvolvimento económico de Trump para reconstruir e dinamizar Gaza será criado através da convocação de um painel de especialistas que ajudaram a dar origem a algumas das prósperas cidades modernas e milagrosas do Médio Oriente. Muitas propostas de investimento bem pensadas e ideias de desenvolvimento interessantes foram elaboradas por grupos internacionais bem-intencionados e serão consideradas para sintetizar as estruturas de segurança e governação para atrair e facilitar estes investimentos que criarão empregos, oportunidades e esperança para o futuro de Gaza;
- Será estabelecida uma zona económica especial com tarifas preferenciais e taxas de acesso a negociar com os países participantes;
- Ninguém será obrigado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair serão livres de o fazer e de regressar. Incentivaremos as pessoas a ficar e oferecer-lhes-emos a oportunidade de construir uma Gaza melhor;
- O Hamas e outras facções concordam em não ter qualquer papel na governação de Gaza, directa, indirecta ou de qualquer forma. Toda a infra-estrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armamento, será destruída e não reconstruída. Haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a desativação permanente de armas através de um processo acordado de desmantelamento, apoiado por um programa de recompra e reintegração financiado internacionalmente, todos verificados pelos monitores independentes. A Nova Gaza estará totalmente empenhada na construção de uma economia próspera e na coexistência pacífica com os seus vizinhos;
- Os parceiros regionais fornecerão garantias para assegurar que o Hamas e as facções cumprem as suas obrigações e que a Nova Gaza não representa qualquer ameaça para os seus vizinhos ou para o seu povo;
- Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma Força Internacional de Estabilização (FSI) temporária a ser imediatamente destacada em Gaza. As Forças de Defesa de Israel (FDI) irão treinar e prestar apoio às forças policiais palestinianas em Gaza, que foram avaliadas e aprovadas, e consultar a Jordânia e o Egipto, que possuem uma vasta experiência nesta área. Esta força será a solução de segurança interna a longo prazo. As FDI trabalharão com Israel e o Egipto para ajudar a proteger as zonas fronteiriças, juntamente com as forças policiais palestinianas recentemente formadas. É fundamental impedir a entrada de munições em Gaza e facilitar o fluxo rápido e seguro de mercadorias para reconstruir e revitalizar Gaza. Um mecanismo de desconflito será acordado entre as partes;
- Israel não ocupará nem anexará Gaza. À medida que as FDI estabelecem o controlo e a estabilidade, as FDI retirar-se-ão com base em normas, marcos e prazos ligados à desmilitarização, que serão acordados entre as FDI, as FDI, os garantes e os Estados Unidos, com o objectivo de uma Gaza segura que deixe de representar uma ameaça para Israel, o Egipto ou os seus cidadãos. Na prática, as FDI entregarão progressivamente o território de Gaza que ocupam às FSI, de acordo com um acordo assinado com a autoridade de transição, até serem completamente retiradas de Gaza, excepto uma presença no perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja devidamente protegida de qualquer ameaça terrorista ressurgente;
- No caso de o Hamas adiar ou rejeitar esta proposta, a referida proposta, incluindo a operação alargada de ajuda humanitária, prosseguirá nas áreas livres de terrorismo entregues pelas FDI às FSI;
- Será estabelecido um processo de diálogo inter-religioso com base nos valores da tolerância e da coexistência pacífica para tentar mudar as mentalidades e as narrativas dos palestinianos e dos israelitas, enfatizando os benefícios que podem ser derivados da paz;
- À medida que o re-desenvolvimento de Gaza avança e o programa de reforma da AP é fielmente executado, as condições podem finalmente estar reunidas para um caminho fiável para a autodeterminação e a criação de um Estado Palestiniano, que reconhecemos como a aspiração do povo palestiniano;
- Os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e os palestinianos para chegar a acordo sobre um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera.
__aqui.A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias
Comentários