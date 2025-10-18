Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O debate político sobre a proibição do uso da burca no espaço público revela como a polarização está a retirar qualquer nuance e complexidade mesmo a temas tão complexos como este e como o cair totalmente para um lado ou para o outro leva cada lado a entrar em contradições", começa por escrever Miguel Poiares Maduro no X.

"A esquerda que tanto defendeu a eliminação de qualquer símbolo religioso do espaço público ou a necessidade de o Estado impor a frequência de aulas contra as opções religiosas de alguns agora defende que o Estado não deve ter qualquer papel desse tipo e usar antes pedagogia", diz.

Por outro lado, "a direita que tanto defendeu que o Estado não deve interferir na liberdade religiosa ou vida privada nem impor certos valores sociais ou certas compreensões de não discriminação vem agora defender esse papel", acrescenta.

Para Miguel Poiares Maduro, "quem tanto defende o papel do Estado na engenharia social (mudança de comportamentos) opõe-se a ele e vice-versa do outro lado. Quem fala de que a liberdade não existe se sujeita a certas pressões sociais agora invoca a liberdade e do outro lado fala-se de falsa liberdade".

Assim, considera que "os valores em tensão são comuns e deviam ser partilhados por todos. De um lado está a liberdade religiosa e de vida privada e do outro o combate à discriminação e a exclusão do espaço público (que a burca representa)".

Por isso, diz que "a melhor forma de equilibrar e concretizar estes valores não devia dividir esquerda e direita. Se divide, então o espaço comum que tantos temem [que] possa ser colocado em causa pelos outros já não existe entre nós", remata.

