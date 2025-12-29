Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A locomotiva, que transportava 241 passageiros e nove tripulantes, cai por uma ravina após sair dos carris, provocando 13 mortos e 98 feridos, de acordo com a informação divulgada pela Secretaria da Marinha mexicana, responsável pela operação da linha, revela o jornal El Universal.

A Marinha explicou ainda que, durante a operação de busca e salvamento, foram mobilizados 360 militares, 20 carros, quatro ambulâncias terrestres, três ambulâncias aéreas e um drone tático, revela a RTP Notícias, citando a Lusa.

O comboio tinha partido e Salina Cruz, na costa do Pacífico, com destino a Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, no Golfo do México.

Esta ferrovia, denominada Corredor Interoceânico Tehuantepec, que liga as duas costas mexicanas, foi inaugurada em 2023.

Era um dos projetos de infraestruturas mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que procurava impulsionar o desenvolvimento económico do sudeste do país.

Com esta nova rota de comunicação interoceânica, o México quis impulsionar o comércio internacional, ligando a Ásia à costa leste dos Estados Unidos e à Europa através do ponto mais estreito do país que liga o Pacífico ao Atlântico, numa passagem que pretende competir com o Canal do Panamá.

A sucessora de Andrés Obrador na presidência do México, Claudia Sheinbaum, indicou que os feridos foram levados para o hospital.

"Os agentes ministeriais da Procuradoria Federal em Oaxaca, juntamente com peritos e polícias, estão a coordenar os esforços com as autoridades federais e estaduais para conduzir as investigações necessárias", acrescentou a Procuradora-Geral Ernestina Godoy, na rede social X.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas e encontram-se sob investigação.

Entre março de 2024 e dezembro de 2025, vários projetos ferroviários federais, principalmente o Tren Maya e o Tren Interoceánico, registaram uma série de incidentes, incluindo descarrilamentos e colisões com carros de carga, alguns causando feridos e outros resultando apenas em danos materiais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.