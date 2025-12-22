Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a empresa, nos dias 24 e 31 de dezembro o serviço funcionará até à 1h00 dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, respetivamente, retomando a operação regular às 6h30 dessas mesmas manhãs. A decisão representa uma alteração face a anos anteriores, em que, na noite de Natal, o encerramento ocorria mais cedo.

O prolongamento do horário pretende facilitar as deslocações associadas às celebrações natalícias e de Ano Novo, assegurando uma oferta de transporte público considerada adequada às dinâmicas específicas de mobilidade da cidade de Lisboa nestas datas.

O Metropolitano de Lisboa indica ainda que irá acompanhar a evolução da procura ao longo da quadra festiva, podendo proceder a ajustamentos ao serviço caso se revelem necessários, tendo em conta as condições operacionais, de segurança e a disponibilidade de recursos.

