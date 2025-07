O avião anfíbio estava a realizar uma operação de reabastecimento no Rio Douro, que se faz pela parte debaixo da aeronave, enquanto desliza sobre a água, quando ocorreu uma falha técnica que o impediu de concluir a manobra e de levantar voo.

O Canadair está agora estacionado junto à Ponte Hintze Ribeiro. “A tripulação, constituída por três pessoas, foi retirada por barco e está em segurança e ilesa”, disse ao 24notícias o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Estamos a aguardar a chegada da autoridade marítima responsável pela zona de navegação, a capitania do porto do Douro, que está a providenciar um meio para rebocar o avião para a margem do rio, e virá uma equipa técnica que vem do centro de meios aéreos de Castelo Branco para fazer a inspeção do avião”.

No combate ao incêndio de Penafiel, que lavra desde as 9h26 do dia 29 de julho na localidade de Cabroela, freguesia de Capela, estão agora três meios aéreos (o Canadair era o quarto) e 65 veículos apoiados por 226 bombeiros. O incêndio tem ainda uma frente ativa e ainda não está dominado, sobretudo devido ao vento intenso.

*Notícia atualizada às 18:03*