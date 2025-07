Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Audun Grønvold, antigo atleta olímpico norueguês e medalhado em Vancouver 2010, faleceu aos 49 anos na sequência de um raio que o atingiu durante uma viagem em ambiente de montanha, confirmou a Federação Norueguesa de Esqui.

O acidente ocorreu durante umas férias em família numa cabana de montanha. Grønvold foi rapidamente assistido e encaminhado para o hospital, onde recebeu tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos, tendo falecido na noite de terça-feira.

Segundo o The Guardian, a notícia da morte foi recebida com consternação no seio da comunidade desportiva norueguesa. "É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento prematuro de Audun Grønvold", comunicou a federação. "Audun foi um atleta exemplar, tanto no esqui alpino como no ski cross, e a sua perda deixa um vazio imenso".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Grønvold representou a Noruega ao mais alto nível durante mais de uma década. A sua carreira ficou marcada pela conquista da medalha de bronze em ski cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver, no Canadá — uma das primeiras edições em que esta disciplina integrou o programa olímpico.

Antes de se dedicar ao ski cross, Grønvold integrou a equipa nacional de esqui alpino da Noruega, tendo conquistado um pódio na Taça do Mundo: um terceiro lugar na disciplina de downhill, em Sierra Nevada, Espanha, no ano de 1999. Em 2005, obteve também uma medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de ski cross, e venceu a Taça do Mundo geral da modalidade em 2007.