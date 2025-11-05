Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o oficial de operações José Costa, citado pela agência Lusa e pela RTP, “foram 435 inundações, 163 quedas de árvore, 77 limpezas de via, 76 quedas de estruturas e 31 movimentos de massa, ou seja, quedas de pedras e terras, e também um salvamento aquático”.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada, com 409 ocorrências, seguida das regiões Centro (191), Norte (132) e Alentejo (52).

Entre as situações registadas, José Costa destacou um incidente na Ericeira, concelho de Mafra: “Duas pessoas foram retiradas do mar e transportadas ao hospital com ferimentos leves.”

Também em Paço de Arcos, Oeiras, uma pessoa ficou desalojada depois de a habitação ter sido danificada pela intempérie.

Apesar da melhoria gradual das condições meteorológicas, a Proteção Civil mantém o alerta. “Mantêm-se os avisos meteorológicos em vigor, mas, ao que parece, as coisas estão a melhorar, ou melhorando progressivamente, mas ainda temos um conjunto de avisos meteorológicos de precipitação, vento, trovoada e agitação marítima até ao fim do dia”, acrescentou o responsável.

A resposta às ocorrências mobilizou 2.841 operacionais e 984 meios terrestres em todo o território continental, segundo a ANEPC.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que Portugal está a ser atingido por “uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte”, associada a chuva intensa, trovoadas e vento.

A instabilidade atmosférica teve ainda impacto na rede elétrica. Ao início da tarde, a E-REDES indicou que havia “perto de 25 mil clientes” sem energia elétrica devido às falhas provocadas pelo mau tempo.

A empresa destacou que tem “500 operacionais mobilizados no terreno” para garantir “uma resposta robusta e eficaz aos constrangimentos e falhas de eletricidade que se foram sentindo um pouco por todo o país”.

De acordo com o IPMA, entre as 20h00 de terça-feira e as 8h00 de hoje foram registadas cerca de 23 mil descargas elétricas, segundo a rede nacional de deteção de raios, com sensores distribuídos por Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.