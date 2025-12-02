Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, “a circulação está cortada entre Piornos [concelho da Covilhã] e Lagoa Comprida [Seia], bem como a ligação para a Torre, desde as 17h00 de hoje devido à queda de neve”, informou a agência Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e de Castelo Branco sob aviso amarelo devido à neve, prevendo acumulação de cerca de cinco centímetros acima dos 1.400 metros e até 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

