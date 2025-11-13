Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi com uma profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento de um casal de idosos em Fernão Ferro, Seixal, fruto da tempestade Cláudia”, afirmou Luís Montenegro numa publicação na rede social X, acrescentando que não há palavras que “consolem a angústia do momento”. O chefe do Governo dirigiu também a sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também lamentou a tragédia e aproveitou para destacar a precariedade habitacional de setores mais vulneráveis da população. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo manifestou “a sua solidariedade aos familiares das duas vítimas da tempestade desta noite no Seixal” e sublinhou que “a tragédia natural depara infelizmente tantas vezes com a precariedade da vida e da habitação de setores mais idosos ou mais pobres da população”.

As autoridades continuam a acompanhar as consequências da tempestade e a prestar apoio às famílias afetadas, enquanto alertam para a necessidade de precaução face às condições meteorológicas adversas.

