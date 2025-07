O INEM, em resposta à agência Lusa, reconheceu uma dívida de 31,3 mil euros com os bombeiros de Monção, no distrito de Viana do Castelo, correspondente a “parte dos subsídios fixos e variáveis de abril e maio, uma vez que os de junho ainda estão dentro do prazo de processamento”.

Já os 255 mil euros que a corporação diz ter em falta, o INEM esclarece que o valor “não representa dívida”, mas “um valor reclamado” por aqueles bombeiros voluntários, “num processo que ainda corre termos em tribunal”.

“Em causa está a definição do valor a pagar por serviços prestados pela corporação de bombeiros e não protocolados com o INEM, existindo entendimento diferente das duas entidades”, diz o INEM.

Relativamente aos bombeiros de Valença, também no distrito de Viana do Castelo, o INEM diz que o valor em dívida é de cerca de 28 mil euros e “também corresponde a parte dos subsídios fixos e variáveis de abril e maio, uma vez que os de junho ainda estão dentro do prazo de processamento”.

“O INEM prevê que a curto prazo seja possível regularizar estes pagamentos em atraso”, garante a instituição, relativamente aos dois casos.

De notar que hoje a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção ameaçou suspender o socorro em emergência pré-hospitalar devido a uma dívida do INEM. Em comunicado avançam que perante “ausência de resolução por via administrativa”, avançaram já com uma ação judicial (processo comum) “para cumprimento da obrigação por parte do INEM, na tentativa de recuperar os valores devidos e garantir a sustentabilidade financeira da corporação”.