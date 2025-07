"Garantem-me da Câmara Municipal de Loures que todos os cuidados houve em relação ao diálogo que foi feito com os respetivos cidadãos que foram confrontados com esta decisão. Garantem-me isso e, portanto, quero crer que assim foi", disse o líder do PS aos jornalistas em Beja.

Questionado pela Lusa sobre o sucedido no Bairro do Talude Militar, em Loures, e já depois de ter pedido, em anteriores declarações, soluções equilibradas "com humanismo e sensibilidade social", o líder do PS admitiu ser necessário compreender "as dificuldades" de um conjunto de autarquias na Área Metropolitana de Lisboa, que "hoje se confrontam, de novo, com o reaparecimento de construções de barracas ilegais".