Incêndio em Aljustrel leva mais de 120 operacionais ao terreno. Habitações fora de perigo

O fumo do incêndio, segundo fonte da GNR à Lusa, levou ao corte da estrada nacional 261 nos dois sentidos. Já a A2, também esteve cortada, mas, segundo a CNN Portugal já foi reaberta.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo deflagrou na zona de Senhora da Assunção, na freguesia de Messejana, tendo o alerta sido dado às 18h10. As chamas estão a consumir sobretudo uma área de pasto e mato, adiantou.

A mesma fonte acrescentou que à mesma hora não havia registo de feridos nem de habitações em risco.