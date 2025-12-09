Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A conferência de imprensa prevista para esta terça-feira em Oslo com a laureada do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, foi adiada, embora continue a ser esperado que se realize ainda ao longo do dia, confirmou o Instituto Nobel Norueguês.

Segundo o The Guardian, este encontro com os meios de comunicação, tradicionalmente marcado para a véspera da cerimónia oficial da entrega do Nobel, seria a primeira aparição pública da líder da oposição venezuelana em 11 meses.

Machado, hoje com 58 anos, foi vista pela última vez a 9 de janeiro, durante uma manifestação em Caracas contra a tomada de posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato presidencial.

Num comunicado enviado aos jornalistas, os organizadores informaram que a conferência de imprensa, marcada inicialmente para as 13h00, seria adiada. Acrescentaram ainda que os órgãos de comunicação social acreditados seriam avisados da nova hora com, pelo menos, duas horas de antecedência. Apesar do adiamento, indicaram estar a “trabalhar com a suposição” de que María Corina Machado “estará presente na conferência de imprensa”.

A decisão tornou-se pública depois de os jornalistas inscritos terem recebido mensagens urgentes da responsável pela comunicação do comité, cerca de hora e meia antes da abertura prevista das portas.

Entretanto, vários membros da família de María Corina Machado já se encontram na capital norueguesa para participarem na cerimónia de quarta-feira. A ativista venezuelana foi distinguida em outubro pelo seu empenho persistente em “resgatar a Venezuela do seu destino como um Estado brutal e autoritário”, segundo justificou o comité na altura do anúncio.

