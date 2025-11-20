Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Penso que tem havido nos últimos dias sinais, e são sinais que eu considero positivos, da parte da UGT, de uma manutenção, da disposição de diálogo, e penso que alargada em termos de concertação social a outros parceiros. E, da parte do Governo, também alguns sinais nesse sentido, o que quer dizer que há tempo e há espaço para continuar a falar”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações à imprensa à chegada ao Mónaco, para uma visita de Estado, o Presidente da República insistiu que “a discussão ainda não saiu do adro” e antecipou um longo “caminho a fazer”, comentando que é preferível um longo processo negocial que termine com um compromisso.

“Eu estou confiante num desfecho positivo, que seja o compromisso possível, nem que demore não umas semanas, mas demore um, dois ou três meses a chegar”, declarou, reiterando que os desenvolvimentos dos últimos dias mostram que “não se trata de uma corrida contra-relógio para amanhã ou depois de amanhã, mas sim de um processo para daqui a uns meses”.

Quanto à greve geral agendada para 11 de dezembro, apontou que se trata de “uma forma de manifestação ou de pressão da parte das entidades sindicais representativas dos trabalhadores de pontos de vista sobre o ponto de partida”, mas reforçou que aquilo que mais o preocupa, mas que também o deixa “mais esperançado”, é “o ponto da chegada”.

