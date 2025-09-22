Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participa hoje na Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução dos Dois Estados, que decorre na sede da ONU, em Nova Iorque.

De acordo com a Lusa, no Notícias ao Minuto, o chefe de Estado terá ainda um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e marcará presença na Sessão de Alto Nível que assinala os 80 anos da organização, fundada em 1945 e da qual Portugal é membro desde 1955.

A deslocação de Marcelo surge após o reconhecimento oficial do Estado da Palestina por parte do Governo português, anunciado no domingo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O governante sublinhou que a decisão foi tomada após um processo de consultas que contou com “a convergência do senhor Presidente da República e de uma larguíssima maioria dos assentos parlamentares”.

À chegada a Nova Iorque, no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa expressou o seu “pleno apoio” à decisão, afirmando que o objetivo é “abrir ainda uma hipótese” à solução de dois Estados, rejeitando “radicalismos” que a contrariem.

Na terça-feira, o Presidente intervirá no debate geral da 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, sendo o 11.º chefe de Estado a discursar. Esta será a sua sexta e última participação no debate anual em representação de Portugal.

Paralelamente, tanto Marcelo como Paulo Rangel aproveitarão os próximos dias para realizar reuniões bilaterais com vista a promover a candidatura portuguesa a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU para o biénio 2027-2028, cargo ao qual também concorrem Alemanha e Áustria.

