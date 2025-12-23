Marcelo Rebelo de Sousa convocou o Conselho de Estado para uma reunião dedicada à situação na Ucrânia para o próximo dia 9 de janeiro.

Tendo em conta a proximidade das eleições presidênciais, o mais provável é que este seja o último Conselho de Estado antes das eleições.

Recorde-se que as eleições presidenciais portuguesas de 2026 deverão ter lugar em Portugal a 18 de janeiro de 2026, com uma possível segunda volta marcada para 8 de fevereiro de 2026, de modo a eleger um novo chefe de Estado para os cinco anos seguintes.

