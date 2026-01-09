Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado divulgado no site da presidência da República pode-se ler que "o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de sua excelência o Presidente da República, esta sexta-feira, dia 9 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia".

Houve conselheiros que saíram antes do fim da reunião, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, cerca das 17h00, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, às 18h20, e o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, perto das 18h30.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.