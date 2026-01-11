Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, votou antecipadamente nas eleições presidenciais que irão eleger o seu sucessor e apelou à participação dos portugueses nas urnas. Sublinhou que o voto é essencial em democracia, pois permite a mudança e a escolha de novas pessoas e novas gerações, ao contrário do que acontece em regimes ditatoriais.

“Votei em todas as eleições. Cada vez que se vota está-se a mudar. Na ditadura não se pode mudar, na democracia pode-se. Não se gosta, muda-se. Encontram-se novas gerações, novas pessoas”.

Em declarações na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Marcelo destacou que estas eleições assinalam o fim de um ciclo, coincidindo com os 50 anos do 25 de Abril, e lembrou que os resultados podem decidir-se por uma margem muito reduzida de votos. Elogiou ainda o voto antecipado como um avanço democrático, justificando a sua escolha por votar mais cedo com compromissos oficiais no próximo fim de semana.

“As pessoas têm vidas complicadas e vão votar antecipadamente. É um avanço grande para a democracia”.

Este domingo, mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar antecipadamente em mobilidade em todo o país, incluindo Açores e Madeira. O voto antecipado em todos os concelhos foi introduzido nas presidenciais de 2021, durante a pandemia. Os eleitores inscritos devem votar no município escolhido e, caso não o consigam fazer hoje, poderão votar no dia das eleições na sua assembleia de voto habitual.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.