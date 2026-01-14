Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo anunciou, através de um comunicado do Gabinete do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, que está a acompanhar de perto as negociações entre a Galp e a Moeve, que envolvem a junção de parte dos ativos das empresas e a criação de duas novas plataformas empresariais: uma focada no retalho de combustíveis e mobilidade, e outra na indústria petroquímica e de refinação.

Segundo o Executivo, os ativos em questão são estratégicos para o abastecimento energético do país e têm implicações em matéria de soberania energética, sustentabilidade ambiental, concorrência e defesa dos consumidores.

De recordar que o Estado detém atualmente uma participação de 8,24% na Galp, através da Parpública – Participações Públicas.

