Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o contexto internacional e europeu se tornou mais complexo. “O mundo e a Europa estão mais complicados. Para Portugal, apesar da situação em que estamos agora e do PRR, que são uma ajuda nos próximos anos, o Presidente vai ter uma situação mais complicada que vem do mundo e da Europa”, disse.

O chefe de Estado destacou ainda a velocidade das mudanças atuais e a crescente imprevisibilidade da política global. “Há um grau de mudança e aceleração e, nessa medida de imprevisibilidade enorme, que não havia há 10, 15 anos. O mundo está mais imprevisível.”

Segundo Marcelo, este cenário torna as decisões políticas, económicas e sociais mais difíceis e aumenta as preocupações dos cidadãos. “Olhando para o Presidente que vai ser eleito este fim-de-semana ou na primeira votação, é mais difícil a tarefa que ele tem do que a que eu tive”, concluiu.

