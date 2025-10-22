Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A embarcação era conhecida [...] por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos", alegou Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA). Segundo Hegseth, o navio era “operado por uma Organização Terrorista Designada e envolvido no tráfico de drogas no Pacífico Oriental”.

Ao contrário das últimas operações feitas junto à costa da Venezuela, esta decorreu junto à costa do Oceano Pacífico, disse o governante, que acrescentou que os dois homens que seguiam a bordo da embarcação terão morrido.

“A embarcação era conhecida pelos nossos serviços secretos por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, estava a transitar por uma rota conhecida de tráfico de drogas e transportava narcóticos”, acrescentou, assegurando que a operação decorreu “em águas internacionais“.

O ataque é o oitavo deste género realizado na América do Sul e o primeiro que não ocorre no Mar das Caraíbas. Até agora todos os ataques tinham sido ao largo da costa da Venezuela, país que Trump acusa de ser promotor de narcotráfico.

“O Presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico ilegal de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia”, acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social Truth Social.

“Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro nada faz para impedir isso, apesar dos pagamentos e subsídios em grande escala dos EUA, que nada mais são do que uma fraude de longo prazo contra a América”, alegou ainda.